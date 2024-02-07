Судья по делу Дубинского, сын которой учился с детьми ФСБ-шников в российской школе при посольстве Российской Федерации в Бельгии, проводит заседания в закрытом режиме.

Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что за все время, которое он находится в СИЗО, его ни разу не допросили.

"Напомню, я 83 дня нахожусь в СИЗО. За это время меня ни разу не допросили, отказали в моих заявлениях на допрос, отказали в допросах свидетелей. Помимо этого - дважды избили, и не вызывали скорую, когда у меня был аппендицит", - рассказал нардеп в зале суда во время общения с журналистами.

Кроме того, он уточнил, что ни одного документа в материалах дела с грифом "державна таємниця" - нет.

Дубинский отметил, что для того, чтобы общество не видело беспредела, который происходит, судебные заседания по его делу проходят в закрытом режиме.

"Судья Матийчук закрылась от русского следа своей семьи и решила провести заседание в закрытом режиме сегодня", - добавил он.

Напомним, ранее следственный судья Матийчук, которую в ОП определили главной по делу Дубинского, вчера плакала после того, как представители нардепа обнародовали данные о том, что ее сын учился с детьми ФСБ-шников в российской школе при посольстве Российской Федерации в Бельгии.

"Фактически, семья Матийчук после такого образования - навеки под прессом СБУ и ДБР, а она сама в любую минуту может стать фигурантом дела по госизмене… Мои адвокаты уже готовят заявления в СБУ о необходимости провести проверку судьи Матийчук и ее семьи", - заявил Дубинский.