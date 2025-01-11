Пособие по безработице в Украине может выплачиваться только отдельным категориям граждан.

Украинцы, которые находятся в поисках работы, имеют право на пособие по безработице. Однако существуют определенные правила оформления такого пособия - далеко не все граждане страны могут на него рассчитывать. Дарья Лялюк, юрист судебной практики ЮК RIYAKO&PARTNERS в комментарии УНИАН рассказала о нюансах такой финансовой поддержки.

Как получить пособие по безработице в Украине и кто имеет на него право

Право на пособие по безработице определяется Законом Украины "О занятости населения". Согласно документу на выплаты имеют право такие лица:

Гражданин, который имеет статус безработного, и из-за отсутствия доходов не имеет средств для обеспечения своей жизни. В частности, это люди трудоспособного возраста, которые потеряли работу и не получают пенсию.

Лица с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста и получают соцпомощь от государства

Люди, младше 16 лет, которых уволили с работы из-за сокращения штата

Одинокие родители, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью.

Лица до 35 лет, которые потеряли работу, но не имеют страхового стажа.

Внутренне перемещенные лица, не имеющие документов о страховом стаже.

По словам эксперта, чтобы помощь по безработице была возможна, все лица из этих категорий должны быть трудоспособными и готовыми искать себе новое место работы.

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Для того, чтобы государство начало выплачивать вам пособие по безработице, сначала надо получить официальный статус "безработный". Для этого нужно подать заявление и ряд документов (документы, удостоверяющие личность, трудовую книжку, справку о средней заработной плате и др.) - это можно сделать лично, обратившись в любой региональный центр занятости населения, или онлайн - через портал "Дія" (в таком случае подаются отсканированные документы).

Кому не "светит" пособие по безработице в Украине

Лялюк говорит, что пособие по безработице не предусмотрено для нетрудоспособных лиц. Также его не могут получить те, у кого нет официального статуса "безработный" путем регистрации в Центре занятости.

Кроме того, на такие выплаты не могут рассчитывать лица, которые не работали официально и не платили Единый социальный взнос (исключение составляют лица, ищущие работу впервые).

Также человеку могут перестать платить пособие по безработице, если он официально трудоустроился или достиг пенсионного возраста, а также по другим основаниям, более подробно приведенных в Законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". Кроме того, снять с пособия могут лицо, предоставившее ложные сведения о своем трудовом стаже.

Лицу могут отказать в предоставлении пособия по безработице, если оно уже использовало право на его получение в пределах двухлетнего периода. То есть, в течение двух лет после того, как человека уволили, он имеет право один раз обратиться в Центр занятости, чтобы оформить помощь.

По словам юриста, если человек считает, что ему неправомерно отказали в предоставлении пособия по безработице, то он может обжаловать решение регионального центра занятости сначала через Государственный центр занятости или обратиться в суд.

Сколько месяцев платят пособие по безработице в Украине

Пособие по безработице назначается с первого дня после предоставления статуса "безработный". Поскольку в Украине введено военное положение, то срок выплат для большинства категорий лиц сокращен - сейчас он не может превышать 90 календарных дней. Если речь идет о гражданах предпенсионного возраста (за 2 года до назначения пенсии), то они могут получать такую помощь дольше - 360 календарных дней.

Важно понимать, что бесконечно сидеть на пособии по безработице не удастся, поскольку законом определено, сколько времени такая помощь может предоставляться, и когда человек снова сможет получить статус безработного.

После того, как человек в пределах двухлетнего периода воспользовался правом на выплаты, он должен трудоустроиться, хотя бы полгода официально проработать и платить ЕСВ, после чего повторно проходить процедуру регистрации в качестве безработного.

Какое пособие по безработице в Украине - сумма выплат

Максимальный размер пособия по безработице на период военного положения равен размеру минимальной заработной платы по состоянию на 1 января календарного года (по состоянию на 01 января 2025 года - 8 тысяч гривен).

Юрист отмечает, что также существует минимальная помощь по безработице, ее два вида:

1 500 грн - такая помощь выплачивается лицам до 35 лет, которые не имеют страхового стажа, а также лицам, которые были уволены за нарушение трудового законодательства, например, за прогулы, кражи на работе и тому подобное.

3 600 грн - этот размер пособия установлен для лиц, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного, для временно перемещенных лиц, которые также не имеют документов о страховом стаже, лиц, которые работали менее 7 месяцев перед приобретением статуса "безработный".

Также важно понимать, как рассчитывается пособие по безработице. Лялюк говорит, что в целом размер пособия по безработице зависит от наличия страхового стажа и его продолжительности, от зарплаты, которую человек получал, от того, сколько времени человек был без работы и почему потерял работу. Расчетом размера пособия занимается Центр занятости.

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