Кабинет министров подготовил законопроект, ужесточающий ответственность за домашнее насилие и насилие по признакам пола для военнослужащих, полицейских и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов.
Читайте такжеВ Украине создадут Национальное военное мемориальное кладбищеОб этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, такие лица будут нести административную ответственность на общих основаниях.
Как сообщает пресс-служба правительства, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают:
- привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к ответственности на общих основаниях за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола;
- приведение в соответствие с законодательством перечня лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов;
- рассмотрение дел об административных правонарушениях по статье 1732 КУоАП без обязательного присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности, если такому лицу было надлежащим образом сообщено, однако лицо не явилось на судебное заседание.
Изменения направлены на обеспечение надлежащего реагирования в случае совершения домашнего насилия и насилия по признаку пола военнослужащими, полицейскими и другими лицами, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, и усиление ответственности этих лиц за совершение таких правонарушений.
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