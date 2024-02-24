"Ветеран Хаб Ирпень" будет площадкой для взаимодействия ветеранов и местной власти, социализации ветеранов, помощи в открытии собственного дела

24 февраля, на вторую годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Ирпенский городской совет подписал Меморандум с чешской компанией AKM Group Cz и общественной организацией "Ветеранская семья" о намерениях по созданию в Ирпенской общине Центра поддержки ветеранов "Ветеран Хаб Ирпень" для оказания поддержки участникам боевых действий, ветеранам войны с Россией, а также усиления обороноспособности Украины.

Меморандум по созданию "Ветеран Хаб Ирпень" подписал Ирпенский городской голова Александр Маркушин, CEO чешской компании AKM Group Cz Владимир Клепетко и председатель общественной организации "Ветеранская семья" Борис Балмасов.

По словам CEO чешской компании AKM Group Cz Владимир Клепетко, компания планирует найти возможности для помощи в создании первого в Украине современного ветеранского хаба для работы ветеранских организаций, социальной адаптации ветеранов, психологической реабилитации и помощи, правовых консультаций для военных и членов их семей.

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Фото Ветеран Хаб Ирпень 24 февраля 2024
Фото Ветеран Хаб Ирпень 24 февраля 2024
Фото Ветеран Хаб Ирпень 24 февраля 2024

"Ветеран Хаба Ирпень" будет иметь две функциональные зоны - свободное пространство и консультационный центр с кабинетом психологической и правовой помощи", - сообщил председатель общественной организации "Ветеранская семья" Борис Балмасов.

Как сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко, основными задачами "Ветеран Хаба Ирпень" будет создание площадки для взаимодействия ветеранов и местной власти, социализация ветеранов войны через неформальное общение, помощь в открытии собственного дела, инвестиционные и бизнес-консультации, индивидуальная и групповая психологическая помощь, правовые консультации и сопровождение ветерана во всех инстанциях.

Компания AKM Group-CZ основана в 2001 году в городе Прага гражданами Чехии. Компания является европейским дилером известных мировых производителей, и имеет эксклюзивные контракты на закупку военной продукции и товаров двойного назначения, развивает собственную логистическую инфраструктуру и запускает совместное производство товаров двойного назначения, вооружения и боеприпасов в разных странах. AKM Group-CZ является поставщиком такой продукции, как стрелковое оружие и стрелковые боеприпасы, артиллерийские боеприпасы, мины, гранаты, гранатометы, минометы, ракеты различных классов, противотанковые средства, бронетехника, средства ПВО, дроны и средства им противодействия.

ОО "Ветеранская семья" основана в октябре 2015 года, объединила большинство участников АТО из Ирпенской громады и до 2024 года работала под названием ОО "Ирпенский городской союз ветеранов и инвалидов АТО". За время работы организации было предоставлено 52 квартиры и более 350 земельных участков ветеранам АТО, проведено бизнес-обучение и предоставлены гранты ветеранам на собственный бизнес. Также организация реализовала программу обучения ветеранов, где военные получают высшее образование и новую профессию.