Решение принято на основании проведенного служебного расследования и работы Дисциплинарной комиссии НАБУ.

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уволил своего первого заместителя Гизо Углаву. Об увольнении первого заместителя директора сообщается в Telegram НАБУ.

"Директор НАБУ принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора Бюро за совершение дисциплинарного проступка - нарушение Присяги государственного служащего, нарушение правил этического поведения государственных служащих, Закона Украины "О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ", - говорится в сообщении.

НАБУ информирует, что служебное расследование и в дальнейшем Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что первый заместитель директора "совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации".

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Кроме того, сообщают в Бюро, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности "наступления негативных последствий за обличительную деятельность", что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добропорядочности, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ.

Слив данных в НАБУ - детали

Как сообщал УНИАН, еще в июне первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава инициировал прохождение полиграфа в связи с оглаской дела о якобы слиянии им деталей дел Бюро.

Он отметил, что сразу после распространения слухов о сливах самостоятельно отстранился от работы для полного и объективного расследования дела.

В июле Углава заявил, что против него ведется медийная кампания по дискредитации, сопровождающаяся громкими обвинениями, "но никаких реальных доказательств его причастности к сливу информации из НАБУ предоставлено не было".

По данным отдельных СМИ, к сливу информации об уголовных делах причастны активисты ЦПК, которые присутствовали несколько месяцев назад на встрече off records, которая состоялась в САП.

Ранее политический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что инфокампания против заместителя директора НАБУ Углавы может парализовать работу Бюро.

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