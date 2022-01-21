Вопрос женского воинского учета беспокоит украинок с того момента, как в декабре 2021 года Минобороны опубликовало перечень специальностей, согласно которому женщины должны идти в военкоматы. Дамы и барышни и раньше состояли на воинском учете, но из весьма ограниченного количества профессий. Сегодня же под обновленный перечень подпадают почти все.

Учитывая неслыханный резонанс, который вызвал этот вопрос, в Минобороны уже заявили, что перечень специальностей пересмотрят. Кроме того, в ведомстве успокаивают - не нужно прямо сейчас бежать в территориальные центры комплектования (военкоматов), ведь на это есть целый год и штрафов за "прогул" в 2022 году не будет. А некоторые чиновники успокаивают, что введенный воинский учет женщин направлен только на выявление женщин призывного возраста и не предусматривает обязанности женщины прямо сейчас идти в военкомат.

Однако где-то в такой позиции госорганов есть прокол. И украинкам в таком важном вопросе, как определение своих военных обязанностей, стоит руководствоваться законом, а не чьими-то комментариями.

6 млн украинок, которые потенциально подходят под "параметры" военнообязанных (безусловно, цифры приблизительные). Представьте, что будет происходить в конце 2022 года, если все эти женщины "рынутся" становиться на воинский учет, полагаясь на устные рекомендации должностных лиц

По данным Всеукраинской переписи населения, по состоянию на 2021 год в Украине насчитывалось более 22 млн женщин. Отбросим отсюда около 7 млн женщин старше 60 лет и около 9 млн женщин до 27 лет. Останется 6 млн украинок, которые потенциально подходят под "параметры" военнообязанных (безусловно, цифры приблизительные). Представьте, что будет происходить в конце 2022 года, если все эти женщины "рынутся" становиться на воинский учет, полагаясь на устные рекомендации должностных лиц.

Более того, несмотря на рассказы некоторых чиновников об отсутствии какого-то наказания за несвоевременное посещение военкомата, в законе речь совсем о другом.

Сначала немного объяснений, что есть что. Так, воинский учет является составляющей мобилизационной подготовки государства. Ведется он по месту жительства. А данные хранятся в автоматизированном Едином государственном реестре военнообязанных.

Закон разделяет воинский учет на виды:

персонально-качественный учет, осуществляемый центрами комплектования и социальной поддержки по месту жительства;

персональный учет по месту работы.

Для постановки на воинский учет (персонально-качественный) женщине необходимо предоставить в военкомат по месту жительства паспорт гражданина Украины и военный билет (или временное удостоверение военнообязанного).

У меня, например, военного билета нет. Наверное, как и у большинства украинок. Поэтому его придется получить – надо предоставить в военкомат соответствующее заявление по установленной форме. Для определения, подлежит ли женщина постановке на воинский учет, вместе с заявлением нужно предоставить копии паспорта и идентификационного кода, документа об образовании, справки с места работы, свидетельства о браке (в случае наличия), свидетельства о рождении ребенка (в случае наличия), пройти медосмотр. Возможно, перечень документов будет увеличиваться или уменьшаться из-за изменений (улучшения), уже озвученных Минобороны.

Для выполнения обязанностей, связанных со взятием на воинский учет, женщина освобождается от работы на необходимое время с сохранением места работы, занимаемой должности и средней заработной платы.

Кроме того, за порядком, определенным Кабмином, государственные органы, предприятия, организации и учреждения должны вести персональный учет призывников и военнообязанных по месту их работы (учебы), в том числе на условиях трудового договора (контракта, соглашения), на срок более чем три месяца.

Работодатель перед принятием на работу должен проверить наличие у гражданки военного билета. При чем, согласно утвержденному Кабмином порядку, принятие на работу военнообязанных осуществляется после постановки их на воинский учет в районных (городских) военных комиссариатах (по-новому центр комплектования и социальной поддержки).

Закон есть закон, и пока он действует, его положения являются обязательными для всех. Поэтому желательно быть законопослушными и не верить обещаниям чиновников. Ведь за "несвоевременность" могут и хорошенько наказать

В общем, обязанности работодателя как лица, ответственного за персональный учет военнообязанных, не меняются. Однако они увеличиваются в объеме, в частности:

не позднее семидневного срока отправлять сообщения об изменении учетных данных военнообязанных, принятых на работу или уволенных с работы;

уведомление военнообязанного о вызове в центр комплектования и обеспечения их своевременного прибытия;

обеспечение полноты и достоверности учетных данных военнообязанных;

своевременное оформление документов для бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

ведение и хранение журнала учета результатов проверок состояния воинского учета и тому подобное.

В случае получения таких распоряжений от центров комплектования, руководители госорганов и предприятий обязаны издать приказ, обеспечить прибытие своих работников в центры, письменно уведомить центры о лицах, которые не выполнили приказ.

А теперь о наказании. Если женщина нарушает правила военного учета, то ее могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф, который на сегодня составляет - от 510 до 850 гривень.

Уклонение женщины от воинского учета после предупреждения от руководителя территориального центра комплектования является основанием для уголовной ответственности. Могут наложить штраф от 5100 до 8500 гривень или "наградить" исправительными работами на срок до одного года. Если же военнообязанная уклоняется от учебных (специальных) сборов, ему грозит штраф от 8500 до 11900 гривень или исправительные работы на срок до двух лет.

Учитывая изложенные факты, уместно вспомнить, что согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа. Закон есть закон, и пока он действует, его положения являются обязательными для всех. Поэтому желательно быть законопослушными и не верить обещаниям чиновников. Ведь за "несвоевременность" могут и хорошенько наказать.

Валерия Гудий, адвокат, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"