10-месячный ребенок находится в реанимации.

Количество пострадавших в результате российского удара по Первомайскому на Харьковщине 4 июля выросло до 35. По выводам правоохранителей, оккупанты атаковали город ракетой "Искандер".

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "По нашим данным, по выводам подразделений ГСЧС, наших правоохранителей, это была ракета типа "Искандер". Это исключительно жилой район, жилой массив. Никаких промышленных, а тем более военных объектов здесь нет", – заявил чиновник.

По словам Синегубова, сейчас известно о 35 пострадавших в результате обстрела. Среди них – 10 детей.

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"Один ребенок в возрасте 10 месяцев находится сейчас в реанимации. Если брать по зданиям, которые пострадали, то это девять многоэтажек. Если брать людей, у которых повреждены дома – это почти две тысячи человек", – добавил глава Харьковской ОВА.

Обновлено 17:32: В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела российскими военными города Первомайский в Харьковской области известно о 38 раненых, из них – 12 детей. Младшему – 3 месяца, медики оказали ребенку помощь на месте.

Обстрелы украинских городов: последние новости

Утром 4 июля оккупанты атаковали Херсон. Вследствие артиллерийского удара по городу погибли два человека – мужчина и женщина. Также были повреждены жилые дома.

От российских атак пострадала и Сумщина. За сутки враг ударил по области 28 раз. Из-за российских атак погибли пять человек, десятки пострадали.

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