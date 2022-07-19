Юридическое оформление переименования театра Леси Украинки завершено.

Новое название "Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки" отныне внесено в акты правительства.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял на своем заседании 15 июля.

"Юридическое оформление переименования театра Леси Украинки завершено. Процесс переименования заведения начался еще в конце февраля. Это было решение коллектива, и оно является вполне понятным. Изъятие из названия театра слова "русской" касается не только изменения названия заведения, ведь изменится само содержание его деятельности и репертуарная политика. Поклонники театрального искусства смогут просматривать качественные спектакли украинских и зарубежных авторов теперь на украинском языке", - сказал Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики.

Как сообщал УНИАН, Министерство культуры и информационной политики Украины своим приказом от 8 июня 2022 г. № 188 утвердило новое название - Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, изъяв слова "русской драмы" из названия театра, и утвердило его устав в новой редакции.

Кроме того, театр Леси Украинки обеспечил государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.