Известно, что люди живут в лагере уже несколько недель, не имея необходимой одежды, обуви, даже белья.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на информацию неравнодушных россиян, сообщила о содержания в концлагере Пензенской области более 400 мариупольцев.

Об этом омбудсмен написала в Telegram.

"Сегодня провела разговор с гражданами РФ, которые поддерживают Украину. Они сообщили о лагере для принудительно депортированных из Украины мариупольцев в Пензенской области. Это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесено забором и под охраной, на въезде - контрольно-пропускной пункт. Свобода передвижения наших граждан ограничена - выходить из лагеря запрещено", - отметила Денисова.

По ее данным, в основном там находятся женщины и 147 детей разного возраста, в том числе младенцев. На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек.

Омбудсмен отметила, что наши граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии, не знают, в какой регион РФ и когда их будут везти. Никакой информации им не дают.

"Люди живут в лагере уже несколько недель. Они не имеют необходимой одежды, обуви, даже белья. Фактически их забрали из подвалов, в чем были – в зимних вещах. Катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что выдают", - написала Денисова.

По ее информации, в лагерь приезжали представители "Сбербанка", собирали списки на оформление карточных счетов, говорили, что пересчитают по 10 тыс. рублей, но этого не произошло.

Денисова сообщила, что российские активисты посетили наших граждан - те рассказали об отсутствии базовых вещей для жизни и невозможность каким-либо образом связаться с родными, или вернуться в Украину.

Россияне отметили, что в лагере есть также иностранные студенты из Туркменистана, которые прятались в бомбоубежище под студенческим общежитием в Мариуполе без еды, воды, тепла и света, а затем самостоятельно добрались на временно оккупированную территорию Донецкой области, откуда их принудительно доставили в РФ. В отличие от украинцев, им разрешено выходить за пределы лагеря. Наши же должны оставаться под постоянным наблюдением.

Сейчас российские активисты собирают средства, продукты и одежду, чтобы помочь принудительно депортированным гражданам Украины.

Они сообщили, что в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, к которым еще в феврале перед войной были вывезены жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В тот период под принуждением было вывезено почти 90 тыс. жителей оккупированных территорий Донбасса.

По информации активистов, украинцев насильно перемещают в разные регионы РФ, в том числе и в Хабаровск.

Как отметила Денисова, принудительная депортация и лишение наших граждан основополагающих прав на достойные условия пребывания, свободу передвижения, информацию, являются грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен призвала Международный Комитет Красного Креста безотлагательно оказать гуманитарную помощь гражданам Украины, которых принудительно вывезли и поместили в концентрационные лагеря на территории РФ и способствовать как можно более быстрому возвращению их в Украину.

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