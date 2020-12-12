169-й учебный центр «Десна» имени князя Ярослава Мудрого состоит из механизированного, танкового и зенитно-ракетного артиллерийских полков, автомобильного и ремонтно-восстановительного батальонов, двух учебных центров (197-й центр подготовки сержантского состава и 205-й центр тактической медицины) и школы подготовки снайперов.

В День Сухопутных войск Украины президент Владимир Зеленский посетил 169-й учебный центр «Десна» имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, вместе с главой государства центр посетили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и другие.

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169-й учебный центр «Десна» имени князя Ярослава Мудрого состоит из механизированного, танкового и зенитно-ракетного артиллерийских полков, автомобильного и ремонтно-восстановительного батальонов, двух учебных центров (197-й центр подготовки сержантского состава и 205-й центр тактической медицины) и школы подготовки снайперов.

Начальник учебного центра Виктор Николюк ознакомил главу государства со структурой центра и системой подготовки военнослужащих.

Зеленский осмотрел тренажер для подготовки водителей, специалистов войск ПВО. Обучение проводится на тренажерном комплексе ЗУ-23-2 в виде полусферы, который воспроизводит идентичные реальным боевые действия и позволяет расчету отточить навыки. На сегодняшний день это единственный тренажер такого уровня в ВСУ.

«Сухопутные войска делают очень много для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому качественные и современные условия подготовки украинских военных чрезвычайно важны», - отметил президент.

Также главе государства продемонстрировали обучение по оказанию первой медицинской помощи раненым и эвакуации раненого с поля боя.

Кроме того, Зеленский ознакомился с системой подготовки танкистов. В частности, он посмотрел, как проходит обучение в классе динамических тренажеров на базе виртуального пространства боя (VBS3), подготовка операторов танковых экипажей и экипажей танков в классе управления боем, который сочетает одновременное действие нескольких танковых экипажей.

Также президент осмотрел инфраструктуру школы по подготовке снайперов. В частности, модульный городок, классы, образцы снайперского оружия в учебном корпусе. На стрельбище были продемонстрированы занятия по огневой подготовке снайперов.

На тренировочной базе снайперы ВСУ в ходе обучения проходят психологическую подготовку, овладевают навыками стрельбы из неудобных положений, в движении и на разную дальность разными калибрами. Комплекс имеет уникальную для Сухопутных войск материально-техническую базу.

Кроме того, сегодня состоялось открытие памятной стелы на территории Центра командования Сухопутных войск в Киеве. От имени президента Украины к стеле была установлена корзина цветов в знак памяти о погибших воинах-сухопутчиках.

Справка УНИАН. В субботу, 12 декабря, отмечается День Сухопутных войск Украины. Он установлен согласно Указу президента от 18 октября 1997 года «учитывая заслуги Сухопутных войск Украины как наиболее многочисленного вида Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства».

Сухопутные войска ВСУ были сформированы в составе Вооруженных сил Украины на основании Указа Президента в соответствии со статьей 4 Закона «О Вооруженных Силах Украины» в 1996 году. По своему назначению и объему возложенных на них задач Сухопутные войска играют решающую роль в исполнении ВСУ своих функций как в мирное, так и военное время.

Современные Сухопутные войска ВСУ – это многофункциональный организм, который состоит из механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений, технического и тылового обеспечения.

Как самый многочисленный вид и основа боевого потенциала Вооруженных сил Украины Сухопутные войска несут наибольшую нагрузку и играют решающую роль во время выполнения задач Операции Объединенных сил по обеспечению территориальной целостности и неприкосновенности границ государства.

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Автор: Виктория Токарева