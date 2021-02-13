В Минобороны обсудили идеи к параду на Крещатике по случаю 30-летия Независимости Украины. Согласно предварительному замыслу, в мероприятии планируется участие 27 парадных расчетов, общей численностью более 4 тысяч человек, которые пройдут новым строевым шагом, а также около 250 единиц вооружения.

В День Независимости Украины в Киеве может состояться военный парад на Днепре.

Как сообщает Управление информации и прессы Минобороны, в ведомстве состоялось учредительное совещание по подготовке и проведению парада войск в Киеве по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

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Была представлена и обсуждена предварительная концепция формата и этапы подготовки и проведения парада войск 24 августа 2021-го года, а также состав сил и средств, которые предусматриваются к участию.

Согласно предварительному замыслу, в мероприятии планируется участие 27 парадных расчетов, общей численностью более 4 тысяч человек. Из них 19 парадных расчетов составят Вооруженные силы Украины, 8 «коробок» - от других составляющих сектора безопасности и обороны. Предполагается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом.

Также к нынешнему параду предложено привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов. Планируется продемонстрировать новейшие разработки, в числе которых РСЗО «Вильха», «Нептун», ОТРК «Гром» и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, БПЛА «Байрактар».

На Михайловской площади Киева будет развернута выставка военной техники и вооружения ВСУ.

Демонстрационные мероприятия военно-морских сил состоятся в Одессе, куда приглашены представители флотов государств-партнеров. А в Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.

На парад в этом году планируется пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также генерального секретаря НАТО и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Учредительное совещание по подготовке к параду войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины состоялось под председательством заместителя министра обороны Игоря Старобинского и начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука. В совещании также приняли участие представители Офиса президента, руководители командований видов ВС и других органов военного управления, а также составляющих сил сектора безопасности и обороны Украины.

На настоящее время это предварительные идеи, предложения, замыслы, добавили в Минобороны.

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Автор: Виктория Токарева