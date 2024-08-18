Стефанчук высказался о возможности демобилизации в Украине / коллаж УНИАН, фото УНИАН (Виктор Ковальчук), ua.depositphotos.com

Ни одна страна мира не объявляла демобилизацию во время войны. Об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Я уже неоднократно заявлял свою личную позицию, что к вопросу мобилизации надо относиться максимально с большим вниманием. Я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла демобилизацию. Я знаю страны, которые обеспечивали право справедливой ротации, когда, например, ты два-три месяца на передовой, два-три месяца ты в отпуске. Такая правильная ротация. Таких стран я знаю множество. Практика демобилизации была в Украинской Народной Республике", – подчеркнул он в интервью телеканалу "Мы-Украина".

В то же время он отметил, что это "в определенное время стоило нам государственной независимости". По словам спикера парламента, это решение привело к оголению фронта.

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"Я думаю, что нам очень важно не повторять таких ошибок, но найти механизмы, которые дадут возможность справедливо проходить службу и выполнять свой долг по защите Родины. Потому что сегодня возникает очень много вопросов – почему некоторые люди фактически с первого дня на передовой, а другие, скажем так, не совсем желают поддаваться мобилизации. Поэтому государство также предпринимает шаги, которые абсолютно понятны. Это вопрос применения электронных ресурсов для мобилизационных процессов. Очень важно создать условия равенства и справедливости, чтобы не было так, что это задача только отдельных", – констатировал Руслан Стефанчук.

Перспективы демобилизации военных в Украине

Пока от Кабинета министров Украины в Верховную Раду не поступало законодательных инициатив о возможности демобилизации военных. Об этом заявил недавно народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, в комитете этот вопрос обсуждался очень тщательно. Но история мировых войн не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны осуществлялись комплексные меры по увольнению с военной службы тех, кто отстаивает территориальную целостность и государственный суверенитет. Вениславский добавил, что этот вопрос имеет не только политическое, но и оборонное, безопасностное и военное значение, потому что ситуация на фронте остается очень сложной.

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