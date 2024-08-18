Очень важно создать условия равенства и справедливости, подчеркнул Стефанчук.

Ни одна страна мира не объявляла демобилизацию во время войны. Об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Я уже неоднократно заявлял свою личную позицию, что к вопросу мобилизации надо относиться максимально с большим вниманием. Я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла демобилизацию. Я знаю страны, которые обеспечивали право справедливой ротации, когда, например, ты два-три месяца на передовой, два-три месяца ты в отпуске. Такая правильная ротация. Таких стран я знаю множество. Практика демобилизации была в Украинской Народной Республике", – подчеркнул он в интервью телеканалу "Мы-Украина".

В то же время он отметил, что это "в определенное время стоило нам государственной независимости". По словам спикера парламента, это решение привело к оголению фронта.

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"Я думаю, что нам очень важно не повторять таких ошибок, но найти механизмы, которые дадут возможность справедливо проходить службу и выполнять свой долг по защите Родины. Потому что сегодня возникает очень много вопросов – почему некоторые люди фактически с первого дня на передовой, а другие, скажем так, не совсем желают поддаваться мобилизации. Поэтому государство также предпринимает шаги, которые абсолютно понятны. Это вопрос применения электронных ресурсов для мобилизационных процессов. Очень важно создать условия равенства и справедливости, чтобы не было так, что это задача только отдельных", – констатировал Руслан Стефанчук.

Перспективы демобилизации военных в Украине

Пока от Кабинета министров Украины в Верховную Раду не поступало законодательных инициатив о возможности демобилизации военных. Об этом заявил недавно народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, в комитете этот вопрос обсуждался очень тщательно. Но история мировых войн не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны осуществлялись комплексные меры по увольнению с военной службы тех, кто отстаивает территориальную целостность и государственный суверенитет. Вениславский добавил, что этот вопрос имеет не только политическое, но и оборонное, безопасностное и военное значение, потому что ситуация на фронте остается очень сложной.

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