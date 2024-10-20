В начале войны к армии присоединилось много активных граждан, которые своей деятельностью "подпитывали" экономику.

В Украине стоит рассмотреть возможность введение не только экономического бронирования, но и экономической демобилизации для бойцов, которые уже давно защищают Украину. Такое мнение высказал адвокат Тарас Боровский в эфире телеканала "Киев24".

"Без сомнения, я думаю, чтобы снять градус напряжения, нужно придумать какой-то механизм. Если мы говорим об экономическом бронировании, то мы должны говорить и об экономической демобилизации", - считает адвокат.

По его убеждению, в Украине есть много активных граждан, предпринимателей, которые очень важны для государства и дают толчок развитию экономики.

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"И не случайно такие активные люди в начале вторжения пошли в ряды Вооруженных сил и теперь не могут оттуда уволиться, уже провоевав и прозащищав страну достаточно долгий период времени, поэтому об экономической демобилизации можно было бы говорить. Это было бы справедливо", - подчеркнул Боровский.

Экономическое бронирование и демобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 12 октября народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в нынешних условиях требовать внесения законопроекта о демобилизации с установлением сроков службы в армии - это еще один шаг к потере государственности.

По мнению Героя Украины, командира батальона К-2 54 ОМБр Кирилла Вереса, не все мужчины в нашей стране должны воевать. Он отметил, что некоторые люди могут сделать больше полезного для армии в тылу, чем копая окопы.

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