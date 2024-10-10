Военный считает, что некоторые люди могут сделать больше полезного для армии в тылу, чем на войне.

Герой Украины, командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес считает, что не все мужчины в нашей стране должны воевать. По его словам, все они не нужны на поле боя.

"Я не считаю, что воевать должны все мужчины этой страны. Их здесь много, они не нужны все на фронте. Я не считаю, что все должны идти, но и не считаю, что все должны откупиться", - отметил Верес в интервью 24 каналу, отвечая на вопрос об отношении к экономическому бронированию в Украине.

Он отметил, что имеет знакомых, которые являются богатыми людьми. По его мнению, эти люди могут сделать больше полезного для армии в тылу, чем копать окопы.

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"Просто скажу так, у меня есть много знакомых, которые богатые люди, реально богатые. Я бы не хотел, чтобы они попали в окоп. Объясню это. Они в окопе не сделают для моего подразделения то, что они делают здесь (в тылу - ред.). Один помогает обеспечить жизнь сотни. Если он (человек в тылу - ред.) может заработать миллион и дает ВСУ тысячу гривен - welcome to окоп. А если он зарабатывает миллион и отдает ВСУ 300-400 тысяч - бл**ь, друг, так с тобой будет гораздо больше толку", - подчеркнул военный.

Верес подчеркнул, что 300-400 тысяч гривен это два термальных дрона, поэтому такая помощь для военных является очень существенной.

"Если мое подразделение в месяц теряет десять, то это 30% моего запаса в месяц. Люди должны делать то, что у них получается. Нет, конечно, если он заработал 10-17 миллиардов в месяц, а миллион отдаст ВСУ - это не деньги. Это не тот кэш, о котором мы можем говорить", - считает командир батальона К-2 54 ОМБр.

Экономическое бронирование в Украине - что известно

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что система бронирования будет изменена, однако это будет сделано, учитывая "красные линии", которые не позволят просто "откупиться" от мобилизации. По его словам, также в этом вопросе большое внимание уделяют вопросам справедливости.

В то же время председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что экономическое бронирование от мобилизации могут ввести до конца 2024 года. Он отметил, что "это сложное социально-политическое решение".

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