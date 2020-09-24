Защита активиста заявила ходатайство о рассмотрении дела коллегией из трех судей. В заседании объявлен перерыв на полчаса для автораспределения дела.

В Одессе началось подготовительное заседание по делу Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который участвовал в нападении на активиста, и незаконном ношении холодного оружия.

Читайте такжеВерховный суд отказался менять подсудность дела активиста СтерненкоОб этом в Facebook сообщил адвокат активиста Маси Найем.

"Приморский районный суд Одессы сегодня снова попытается начать подготовительное судебное заседание по делу Стерненко. Напомню, в прошлый раз суд удовлетворил отвод коллегии судей. Только что воспользовались правом и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении Сергея коллегиально судом в составе трех судей", - написал он.

Одновременно Стерненко в своем Telegram-канале сообщил, что в заседании объявлен перерыв на полчаса.

"Судья взял перерыв полчаса для нового автораспределения. Говорит, если будут свободные судьи для коллегии, то за полчаса продолжим заседание", - отметил он.

Нападения на Стерненко: что известно

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

В чем обвиняют Стерненко:

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 ("убийство") и ч. 2 ст. 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова. По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом.

13 августа ему вручили обвинительный акт.

Дело Стерненко: детали

25 августа активист сообщил, что Верховный суд не удовлетворил ходатайство, в котором он просил перенести судебное разбирательство из Одессы в Киев - дело по существу будут рассматривать Приморский райсуд Одессы.

1 сентября Приморский райсуд удовлетворил ходатайство адвоката об отводе коллегии судей по делу Стерненко. Дело отправили на новое автораспределение между судьями.

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Автор: Антонина Доломанжи