В этот раз количество полиции под судом превышало количество протестующих.

Участники акции в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко встретили решение Шевченковского райсуда Киева о продлении им мер пресечения возгласами: «Аваков – черт», «Венедиктова – чума» и «Волю Рифу» (Риф – прозвище Антоненко).

Читайте такжеСуд продлил меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве Шеремета (видео)Как передает корреспондент УНИАН с места событий, участники акции не прибегали к каким-то активным действиям. Они решили прийти на заседание апелляционного суда примерно через неделю в значительно большем количестве и не быть там «белыми воротничками».

Стоит отметить, что на этот раз на акции под судом было достаточно немного людей. Количество полиции при этом превышало число участников акции не менее чем в десять раз.

Дело об убийстве Шеремета: справка УНИАН

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполіції заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко находится под стражей, Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные обязанности.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

В мае 2020 года Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущей. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, распространивший аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета офиса генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Дмитрий Хилюк