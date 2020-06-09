Двух экс-"беркутовцев" подозревают в фальсификации доказательств против участника Евромайдана

21 января 2014 года «Беркут» задержал гражданина за якобы участие в массовых беспорядках, а дальше дал ложные показания, в результате чего участнику Евромайдана была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Двум бывшим работникам спецподразделения «Беркут» ГУ МВД Украины в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

О подозрении сообщено следователями Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора.

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Подозреваемым инкриминируется незаконное препятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, а также дача заведомо ложного показания свидетеля, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления (ст. 340, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

«Следствием установлено, что 21 января 2014 года на ул. Грушевского в г. Киеве работниками спецподразделения «Беркут» задержан гражданин за якобы участие в массовых беспорядках в порядке ст. 208 УПК Украины. В дальнейшем он был доставлен в один из столичных райотделов милиции. На следующий день милиционеры "Беркута" дали следователю показания о том, что задержанный принимал активное участие в массовых беспорядках с уничтожением имущества. На основании этих ложных показаний задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - пояснили в прокуратуре.

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