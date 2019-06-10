Оккупанты в Симферополе арестовали крымского татарина Ризу Омерова

После обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны 8 мужчин.

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя избрал крымскому татарину Ризе Омерову меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 1 месяц и 26 дней.

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Как сообщает Крым.Реалии, таким образом он останется в заключении до 5 августа. «Не были учтены явные смягчающие обстоятельства: он работает, трое малолетних детей. Не убегают от детей, согласитесь. Поэтому мы просили домашний арест, но суд не прислушался», - заявил адвокат Александр Стасюк.

Защита намерена обжаловать решение суда о заключении под стражу Омерова.

Риза Омеров - один из возьми задержанных сегодня после обысков ФСБ России в Белогорском, Алуштинском и Симферопольском районах Крыма, брат супруги фигуранта первого симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Рустема Исмаилова.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.