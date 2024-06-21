Новое название соответствует нормам современного украинского литературного языка и опирается на давние топонимические украинские национальные традиции.

Город Бровары (Киевская область) вскоре может быть переименован в Бровари. Соответствующий проект постановления авторства группы народных депутатов зарегистрирован в Верховной Раде.

В пояснительной записке к документу ссылаются на выводы Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Там, в частности, считают, что форма "Бровары" является одним из результатов русификации украинского языкового пространства, в частности топонимического, поэтому требует замены исконно украинской формой "Бровари".

В свою очередь Институт языкознания НАН Украины в своем письме проинформировал, что переименование города Бровары в город Бровари соответствует нормам современного украинского литературного языка и опирается на давние топонимические украинские национальные традиции.

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Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти поддержал предложение об обращении к Национальной комиссии по стандартам государственного языка, Института языкознания НАН о предоставлении экспертного языковедческого заключения о переименовании города Бровары в город Бровари.

Переименование населенных пунктов в Украине

В ВР планируют переименовать более 300 населенных пунктов. Речь идет о множестве сел и поселков, а также о крупных городах, в частности Павлоград, Червоноград и Южный.

Как сказал в комментарии УНИАН первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, "мы прекрасно понимаем, о какой дружбе шла речь, и о которой не может идти речь в наших реалиях".

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