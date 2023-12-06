Cominbank отметил свой 30-летний юбилей просветительской инициативой для детей об исторических корнях Украины.

В декабре этого года по инициативе банка в столичном музее "Становление украинской нации" открылся цикл экскурсий для детей. Бесплатно посетить музей могут предварительно сформированные группы школьников, среди которых дети военнослужащих, ученики из числа внутренне перемещенных лиц, подопечные благотворительного фонда ONUKY.

Об этом по случаю 30-летнего юбилея Cominbank сообщила председатель правления банка Татьяна Путинцева.

На торжественном мероприятии в музее также присутствовал Стефан Пол Пинтер, акционер Cominbank (Лондон, Великобритания):

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"Как мажоритарный акционер COMINBANKа я чрезвычайно горжусь тем, что банк способен поддержать украинцев в их стремлении к свободе и независимости, а особенно поддержать тех героев, которые ежедневно рискуют жизнью и идут на невероятные жертвы в борьбе со злом. Я поражен и воодушевлен мужеством, мудростью и решительностью народа Украины, который на самом деле защищает весь мир от тирании. Со времен моего первого визита в Киев в 1995 году, я был убежден, что Украина имеет особую судьбу как страна инноваций, возможностей и человечности. COMINBANK и я всегда будем активно поддерживать украинцев на пути к миру и безопасности, которые приближаются с каждым днем!", - отметил Стефан в своей речи.

Татьяна Путинцева также отметила, что компания активно приобщает своих сотрудников к практике корпоративного волонтерства: фасовка гуманитарных пакетов и доставки этих пакетов бабушкам и дедушкам. С начала войны Cominbank перевел на благотворительность десятки миллионов гривен.

"Ежемесячно мы помогаем военному госпиталю. Мы беспокоимся о детях, стариках, семьях переселенцев. Мы стараемся поддерживать культуру и историю нашей нации, нашей страны. Мы стараемся повышать и распространять культуру добротворения и уровень доверия к нашим украинским благотворительным фондам", - сказала председатель правления банка.

Акционерное общество "КОМИНБАНК" планирует запустить новое мобильное приложение и выпустить новую мобильную карту в 2024 году.

"Несмотря на тяжелые времена в нашей стране, на войну, мы ставим перед собой стратегию развития. Мы постоянно держим руку на пульсе по созданию новых продуктов, по расширению нашей сети. В следующем году планируем запустить наше новое мобильное приложение и выпустить новую мобильную карту", - сказала Путинцева.

По словам председателя правления, Cominbank уже имеет мобильное приложение, но в компании разрабатывают апгрейд, который будет более конкурентным на рынке и более удобным для пользования.

Cominbank - что известно

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) — это универсальный банк, который был зарегистрирован НБУ 3 декабря 1993 года. По состоянию на январь 2023 года банк имел 61 отделение по всей Украине. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

94,86% акций Банка принадлежат Стефану Полу Пинтеру – основателю и исполнительному директору частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).

В марте 2023 года рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина) подвело итоги "Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов", согласно которому Cominbank занял восьмую позицию в ТОП-12 банков с самыми надежными депозитами по итогам 2023 года.