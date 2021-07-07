В Киеве скандальный пастор Мунтян "исцелил"старушку прямо на сцене. В соцсетях бурно отреагировали на "чудо", которое больше напоминало КВН.
Судя по видео, которое публикует Telegram-канал " Харьков + 1654", бабушка, которая десять лет была прикована к коляске из-за артрита, встала и ушла. По словам организаторов, она "исцелилась", когда приехала на мероприятие.
Пользователи соцсетей сошлись во мнении относительно "чудотворца".
Напомним, в последнее время участились инциденты с обворовыванием пенсионеров, при чем с помощью различных нехитрых схем. Недавно, полицейские Киевской области разоблачили псевдомонахинь, обворовывавших стариков.
А ранее УНИАН писал о том, как "божьи люди" Мунтяна обирают украинцев.
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