Небольшой спойлер: парни хотят умные часы, пневматическую винтовку и пилу, а девушки не отказались бы от нового парфюма, наушников и пульсоксиметра.

Сервис сравнения цен Price.ua, проанализировал товары, которые сейчас просматривают девушки и парни и подготовил для вас статистику. Общего в этих запросах много, однако, есть и существенные различия.

Что выбирают парни?

Так среди мужчин много просмотров инструментов, а именно пил и сварочных аппаратов. Конечно, вряд ли они ожидают найти эти подарки под елочкой, но надеются, это точно. Также много парней уделили внимание разделу с пневматическим оружием, а именно смотрели пневматические ружья.

Конечно, без Hi-Tech не обошлось. Уже традиционно перед праздниками возрастает количество просмотров страниц со смартфонами, планшетами, умными часами, ноутбуками и телевизорами. Кстати, это хорошее время обновить технику как себе, как и любимому. Многие магазины приготовили отличные новогодние акции, так что на покупке желанной техники можно еще и хорошо сэкономить.

На Price.ua даже создали специальный раздел с акциями и скидками к новому году, который уже стал самым большим в Украине по количеству скидок! Где собраны более 500 000+ предложений от разных магазинов. Это максимально удобно, ведь на одном сайте можно посмотреть акционные предложения от всех магазинов: от небольших, до сетевых гигантов.

Просматривают парни также и бытовую технику. Тут сложно сказать, выбирают они ее для себя или на подарок, но факт остается фактом.

Часто смотрят:

микроволновые печи,

кофеварки,

духовые шкафы,

плиты,

блендеры,

мясорубки,

пылесосы,

посудомоечные и стиральные машины.

Также популярным среди мужчин оказался раздел с водонагревателями (девушки сюда не заглядывают или делают это очень редко).

Если бытовая техника это для комфорта, то для души парни не прочь получить в подарок новые наушники, наручные часы и хороший видеорегистратор.

Интересно, что в раздел парфюмерии как мужской, так и женской сильная половина человечества не заглядывает, как и в раздел косметики.

Что выбирают девушки?

А вот представительницы прекрасной половины активно просматривают раздели с мужской, и женской парфюмерии. Что говорит о том, что получить в подарок любимый аромат они совсем не против, как не против и презентовать парфюм своему любимому.

Из бытовой техники девушки тоже не прочь приобрести или получить в подарок блендер, микроволновку, пылесос, варочную панель, кофеварку, стиральную и посудомоечную машину, а также плиту или духовой шкаф. Но “девчачий” список также дополнили электрочайники, мужчины их обошли стороной.

Список интересующей Hi-Tech техники ничем не отличается от мужского варианта. Девушки также хотят смартфоны, планшеты, ноутбуки,телевизоры и умные часы.

Как оказалось, барышни совсем не прочь получить в подарок пульсоксиметр. А что, очень полезное в нынешних условиях приспособление.

В этом году девушки стали чаще просматривать товары изкатегории 18+. С чем это связано сложно сказать, но интерес женской аудитории к интимным игрушкам значительно вырос.

Подарочные тренды

Конечно, статистика довольно приблизительная, но тенденции просмотреть можно. Например, нельзя не заметить, что пользователи стали чаще выбирать полезные подарки и больше обращают внимание на технику, которая помогает облегчить домашние хлопоты и сэкономить время.

Мужчины и в этот раз оказались более практичными (вспомним пилы и сварочный аппарат), ну а девушки – заботливыми (пульсоксиметр).

Price.ua собрал самые популярные категории подарков для всех. Здесь можно найти идею или сразу купить нужный подарок для любимого или любимой, для друзей или родителей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН