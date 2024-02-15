Адвокат отметил, что бывают случаи, когда ТЦК не признает факт получения документов.

Военнообязанные мужчины после получения повестки должны прийти в ТЦК с необходимыми документами. Адвокат советует фиксировать все, что вязано с военкомами, ведь документы могут потеряться.

"Когда имеешь дело с ТЦК, обязательно нужно фиксировать все на каждом этапе взаимодействия: от вашего обращения с заявлением о предоставлении отсрочки и перечня конкретных документов, которые к ней прилагаются, к принятию ими решения по поводу вашего обращения", - рассказал адвокат Владимир Крекотень в Instagram.

По его словам, часто бывают случаи, когда ТЦК не признает факт получения документов или утверждают, что человек не сообщил о наличии оснований для отсрочки.

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"Часто случается, что в ТЦК человеку на словах сообщают о том, что ему якобы предоставлена отсрочка и вместо отметки в военно-учетном документе или подтверждающей этот факт справки просто выдают повестку о вызове в ТЦК через 3-6 месяцев", - отметил адвокат.

Он указал, что это недопустимо, потому что в этом случае ТЦК может манипулировать и в любой момент "передумать". Также юрист указал, что в ТЦК говорят, что они справки не выдают, потому что их форма не установлена законом.

"Это не проблема, а лишь примитивное оправдание, поскольку они могут выдать справку в произвольной форме, как того требует Закон Украины "Об обращениях граждан", - объяснил Крекотень

Также он отметил, что рассмотреть обращение человека и в письменной форме сообщить ему о решении - это обязанность ТЦК, установленная статьей 19 Закона.

Мобилизация в Украине - главные новости

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский убежден, что в этом месяце его не примут.

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