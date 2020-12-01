На Рождество и Новый год в Украине могут ввести полный локдаун с остановкой транспорта. Также отменены концерты и массовые мероприятия. Всему виной - рост заболеваемости коронавирусом.

В декабре украинцев ожидает ряд изменений. В частности, вырастет прожиточный минимум и соответствующие социальные выплаты, ближе к Новому году в стране собираются ввести локдаун, а в банках начнут принимать "паспорта в смартфоне". УНИАН разбирался в том, что изменится в нашей жизни в ближайший месяц.

Локдаун в Украине

В середине ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня. Однако в связи с ростом числа заболеваемых COVID-19, загруженностью больниц пациентами и предстоящими новогодними праздники власть рассматриваем возможность введения локдауна в стране.

Так, 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники, а 29 ноября нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров намерен ввести в Украине полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Но в случае введения в Украине полного локдауна министр здравоохранения Максим Степанов пообещал проинформировать об этом общественность за 7-10 дней.

Прожиточный минимум и соцвыплаты

С 1 декабря в Украине общий прожиточный минимум вырастет с 2118 гривень до 2189 гривень. Это предусмотрено государственным бюджетом на 2020 год.

Прожиточный минимум по категориям

для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 декабря вырастет на 62 гривны – до 1921 гривны;

для детей от 6 до 18 лет - до 2395 (на 77 гривень);

для трудоспособных лиц – до 2270 (на 73 гривны);

для лиц, утративших трудоспособность, - до 1769 (на 57 гривень);

Социальные выплаты с 1 декабря

К прожиточному минимуму привязаны многие другие выплаты, поэтому вырастут и они. В частности, речь идет о пенсиях и алиментах на детей.

Минимальная пенсия

С 1 декабря состоится автоматический перерасчет пенсий. Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырастет на 57 грн — с нынешних 1712 грн до 1769 грн. В Пенсионном фонде Украины отметили, что будут увеличены следующие выплаты:

минимальные размеры пенсии по возрасту (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин - для пенсий назначенных до 01.10.2011 и 30 лет у женщин, 35 лет у мужчин - для пенсий, назначенных после 01.10.2011)

минимальные размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца;

минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, людям с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

размеры надбавок и повышений, которые зависят от размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Алименты на детей

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 декабря 2020 года:

для детей до 6 лет - 960,50 грн (на 31 гривну);

для детей от 6 до 18 лет - 1197,50 грн (на 38,50 гривень).

Дополнительный выходной на Рождество

В декабре украинцев ожидает дополнительный выходной. Один день для отдыха будет благодаря католическому Рождеству, которое христиане западного обряда традиционно празднуют 25 декабря.

В текущем году католическое Рождество приходится на пятницу – она, соответственно, будет нерабочей. Поскольку за ней идут привычные выходные, то украинцев ждут три выходных подряд – 25, 26 и 27 декабря.

Празднование Рождества и Нового года

Главную елку в Киеве в этом году "зажгут" традиционно 19 декабря. Предполагается, что как Рождество, так и Новый год будут отмечать без концертов и массовых гуляний.

На Софийской площади не будет традиционных ярмарок с едой, обещают только полуоткрытые киоски с напитками. Несколько фудкортов и сувенирных домиков будет на Андреевском спуске и на Владимирской горке. Праздничные мероприятия планируют и возле арки Дружбы народов.

В других городах Украины еще ищут решение, как отметить праздники безопасно и при этом полностью не отказываться от традиционных мероприятий.

Прием в банках "Паспорта в смартфоне"

С 1 декабря в Украине вступает в силу постановление НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине".

Национальный банк Украины таким образом осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний.

Отныне при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".

Также упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты.

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Автор: Денис Прядко