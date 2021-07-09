В столичном микрорайоне Жуляны из-за поломки электрооборудования без света остались 78 многоэтажек и 600 частных домов.
Об этом сообщает пресс-служба столичной энергокомпании «ДТЭК Киевские электросети».
«Сегодня в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции «Теремки». В результате остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне Жуляны», - сказано в сообщении.
Отмечается, что в данный момент специалисты «ДТЭК Киевские электросети» выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.
«О восстановлении электроснабжения будем информировать дополнительно», - добавили в компании.
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