По инициативе ГК "Буковель" более 20 тысяч военных Вооруженных Сил Украины смогли отдохнуть вместе с семьями и восстановить силы после боевых действий. Программа восстановления для военных реализуется "Буковелем" совместно с Вооруженными силами Украины. Об этом говорится в сюжете немецкого общественного телеканала ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen).

Несмотря на войну, Буковель продолжает работать, а в пунктах проката лыж экипируются посетители. Среди них - украинские военные, которые получили возможность отдохнуть от боевых действий.

"Раньше Буковель ассоциировался с громкими вечеринками и ночными развлечениями. Однако сейчас ситуация изменилась: дискотеки закрыты, действует комендантский час, а сам курорт стал местом, где можно хотя бы на короткое время забыть о войне. Чтобы помочь военным и гражданским, пострадавшим от войны, Буковель постепенно трансформируется. На курорте появляется все больше медицинских и восстановительных учреждений, в частности: отели, приспособленные для военных с инвалидностью, программы физической реабилитации, водная гимнастика и лечебные курсы, психологическая поддержка", - говорится в сюжете.

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Во время визита журналисты ZDF пообщались с военным Андреем Логвиненко, который вместе с женой воспользовался специальной программой для военнослужащих. Он рассказал, что возможность восстановиться на курорте стала для него настоящей передышкой от фронтовой реальности.

"Андрей признается, что чувствует себя так, будто попал из ада в рай. Горы, спокойная атмосфера и люди вокруг дают ему ощущение того, что Украина продолжает жить. Андрей Логвиненко и его жена останутся в Буковеле еще на несколько дней, после чего ему придется вернуться на фронт. Перед отъездом он хочет взять из Буковеля как можно больше положительных эмоций, чтобы хватило сил на будущие испытания. Буковель - это уже не только о лыжах и зимнем отдыхе. Это место, где украинские военные находят поддержку, восстанавливают силы и напоминают себе, что жизнь продолжается", - говорится в сюжете телеканала ZDF.

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