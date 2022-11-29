По информации президента ФБУ Кирилла Шевченко, в настоящий момент Константин Бедовой скрывается под Кишиневом.

Беглый коллаборат Константин Бедовой по прозвищу Костя Калоша хочет пересидеть войну в Молдове, а потом снова вернуться в Украину. Но патриоты ему этого не позволят. Об этом в Facebook написал президент Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко.

По его данным, Калоша сбежал синхронно со своим куратором Ильей Кивой. Теперь оба "пакостят издалека". Шевченко назвал их трусами и ничтожествами, которые ни на что больше не способны.

"У русских нет будущего. У предателей его нет тем более. В России они обречены, там таких сразу "убирают". В Украине им крышка подавно", — написал президент ФБУ.

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Калошу он назвал криминальной шестеркой, сепаратистом, негодяем и лжецом, который в разные годы выдавал себя то за юриста, то за журналиста, то за ветерана АТО.

"Там даже намека нет на честь, совесть, хоть какие-то принципы. Фейком становится все, к чему он прикасается. Любитель смонтировать видео и неумело "пофотошопить", лишь бы облить грязью тех, до кого ему никогда не дотянуться. Бандит, барыга и открытый "русский мир". В СМИ куча публикаций о его пророссийских взглядах, тесных связях с отморозком Кивой и другими раша-маргиналами", — заявил Шевченко.

По его информации, в настоящий момент Калоша скрывается под Кишиневом, откуда продолжает лить грязь на достойных людей, которые остались помогать и защищать свою родину от российской нечисти.

"Калоша искренне рассчитывает пересидеть войну в Европе и вернуться. Надеется, что к тому моменту мы забудем, кто он такой. Но мы не забудем. Мы вас, сепаров, все равно догоним и из-под земли достанем. Будете отвечать за все, что натворили и наговорили. Касается Калоши, Кивы и всех остальных русских агентов", — предупредил Шевченко.

Как сообщалось ранее, Кива и Калоша поддерживают связь: из Москвы и Кишинева координируют "спящие" российские ДРГ и помогают колаборантам на временно оккупированных территориях Украины.

Еще до вторжения России в Украину Калоша неоднократно делал антиукраинские заявления, открыто поддерживал Путина и агрессию РФ, утверждал, что "Украина и Россия — единая страна — Российская Империя", а "Путин — наш лидер". Записывал видео с "Путин помоги" и называл воинов "Азова" убийцами. В апреле 2022 года в сети появилось открытое письмо Калоши Путину. В нем коллаборант просит "освободить Украину от неофашистов", а также предоставить ему гражданство и политическое убежище в РФ.