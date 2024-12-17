Человек может потерять бронирование, в частности, если предприятие потеряло статус критически важного, подчеркнула эксперт.

Бронирование от мобилизации в Украине простых работников возможно, если они являются сотрудниками предприятий, которые для государства имеют критическое значение, и соответствуют конкретному критерию по зарплате. УНИАН разобрался, что делать, если забронированный работник уволился, и как аннулировать бронь.

Для того, чтобы получить бронирование, военнообязанный должен получать заработную плату в сумме более 20 тысяч гривень, рассказала в комментарии УНИАН юрист Мария Михайленко (Демешко).

Эксперт отметила, что есть ряд оснований для аннулирования брони:

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Истек срок действия бронирования.

Военнообязанный уволился с работы.

Предприятие потеряло статус критически важного.

Предприятие было ликвидировано.

Михайленко добавила, что еще одно основание - завершен объем производства товаров, которые предприятие должно было произвести для военных.

Как аннулировать бронь работника, если он продолжает работать

Юрист подчеркнула, что аннулирование бронирования осуществляется решением Министерства экономики на основании тех документов, которые подают органы власти или предприятия.

"Если человек работает на предприятии, то руководитель предприятия подает соответствующие документы в Министерство экономики для аннулирования бронирования, ссылаясь на конкретное основание", - поделилась собеседница.

Как снять бронь с работника, который уволился

По словам Михайленко, если человек уволился, предприятие должно подать соответствующие документы в Министерство экономики и потом в течение пятидневного срока бронирование будет аннулировано.

Юрист сказала, что предприятие должно изъять у военнообязанного выписку о бронировании и направить ее в ТЦК и СП:

И еще на предприятии ставят отметку в ведомости выдачи бланков специального воинского учета и направляют данные в ТЦК, что у военнообязанного аннулировалась бронь.

Как аннулировать бронь уволенного работника через "Дію"

Собеседница поделилась, что человек, который на предприятии уполномочен заниматься вопросами бронирования, должен подать в "Дію" обоснованное заявление руководителя об аннулировании брони".

"Это можно делать не чаще, чем раз в месяц. Потом документ подтягивается, и бронирование аннулируется", - подчеркнула эксперт.

Новости Украины о мобилизации - что уже сообщалось

В нашей стране с 1 декабря возобновилось предоставление бронирования от мобилизации через "Дію". Юрист Дмитрий Франчук рассказал, что бронь также могут получить и физлица-предприниматели и их сотрудники. По его словам, ФЛП могут работать в таких критически важных сферах экономики как оборонная промышленность, медицина, транспорт и энергетика.

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