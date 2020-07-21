Большинство украинцев активно следят за политическими событиями в стране - опрос

Социологи отмечают, что по сравнению с апрелем увеличилось число граждан, интересующихся новостями отечественной политики.

Более половины граждан в Украине сейчас активно следят за политическими событиями в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Год после выборов Верховной Рады: оценки граждан», проведенного группой «Рейтинг» 16-17 июля.

Согласно результатам опроса, 55% респондентов активно следят за политическими событиями в Украине, 25% делают это иногда, 14% - редко, 6% - вообще не интересуются политикой. 14% затруднились ответить.

Читайте такжеБолее 30% украинцев одобряют запрет коммунистической символики и переименование улиц - опрос

«При этом чем старше респонденты, тем чаще они следят за политическими событиями. По сравнению с апрелем число тех, кто интересуется новостями отечественной политики, выросло», - говорится в сообщении социологической службы.

Для сравнения, согласно данным предыдущего опроса, активно интересовались политическими событиями 43% населения, не интересовались вовсе 11%, иногда интересовались - 26%, не дали ответа на вопрос 19%.

Опрос проводился среди 2 тыс. респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, путем интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности - не более 2,2%.

Как сообщал ранее УНИАН, в июле 2020 года, 37% украинцев довольны деятельностью Владимира Зеленского на посту президента. При этом 59% респондентов дают противоположные оценки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram