В Миргороде на Полтавщине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет восстановлен Центр эстетического воспитания и школа искусств. В обоих зданиях, которые имеют историческое значение, будет проведена реконструкция.

Об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Школа искусств – это помещение старой школы площадью свыше 2000 квадратных метров 1910 года постройки. Два десятилетия здание пустовало. Сейчас оно приобретает новый вид и функциональное назначение – дети разного возраста смогут осваивать тут разные виды искусств", – рассказал заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Сметная стоимость восстановления Школы искусств превышает 33 млн грн. 80% этой суммы выделило государство, остальное - местный бюджет.

К концу лета в помещении планируют завершить внутренние работы, а осенью перейти к следующему этапу.

Центр эстетического воспитания - уникальное здание 1900 года. Оно функционировало, но давно нуждалось в реконструкции.

Из-за жары строители работают в две смены - утром и вечером.

После реконструкции Центр примет более 800 детей. На его базе работают 20 кружков и секции МАН.

"Эти здания имеют историческое значение для Миргорода и области. Поэтому наша задача в рамках их реконструкции – сохранение культурного наследия с соблюдением стиля, дизайна, концепции функционального назначения", – подчеркнул Дмитрий Лунин.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что в 2021 году в рамках президентской инициативы будет построено 95 школ.

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Автор: Иван Бойко