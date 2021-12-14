В ходе следственно-оперативных действий в Киеве правоохранителями была разоблачена схема незаконного получения международных свидетельств о вакцинации от COVID-19. За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактического проведения прививок.
По предварительным данным, доход злоумышленников составлял более 5 млн грн ежемесячно, - сообщают в пресс-службе СБУ.
Сейчас это крупнейшая по количеству изготовленных COVID-фальшивок сеть в Украине.
Читайте такжеИзготавливали техпаспорта на угнанные авто и фальсифицированные водительские права: СБУ разоблачила подпольный "сервисный центр МВД (фото, видео)"Установлено, что противоправную деятельность организовали двое жителей столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны", - сообщают правоохранители.
За различные суммы денег злоумышленники вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия". Для передачи "списков" на оформление фиктивных документов и денег организаторы использовали посредников.
По материалам СБУ, решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрания судом меры пресечения.
В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о новом методе выманивания средств, который появился накануне старта программы "Е-поддержка".
По словам Ляшко, злоумышленники пытаются получить данные украинцев, отправляя сообщения от имени Минздрава. Министр напомнил, что деньги за вакцинацию украинцы будут получать через "Дию", поэтому нет необходимости передавать персональные данные.