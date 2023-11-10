Он уверяет, что парень скоро будет в Украине.

Депортированный в Российскую Федерацию украинец Богдан Ермохин вскоре должен вернуться домой.

Об этом сегодня сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. "Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что имеем договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой", - написал он.

Лубинец призвал не распространять непроверенную информацию, чтобы не навредить возвращению подростка в Украину. "Готов ответить на все вопросы журналистов, рассказать детали, но только тогда, когда Богдан будет на территории Украины", - подчеркнул уполномоченный ВР.

Видео дня

Также он обнародовал снимок заявления парня об отказе от квартиры в Московской области.

Что известно о Богдане Ермохине

На днях в сети появилось видеообращение от парня и его адвоката. 17-летний мариуполец сообщил, что находится на территории России и нуждается в помощи в возвращении домой.

Адвокат призвала президента Украины Владимира Зеленского взять на личный контроль вопрос возвращения Богдана домой.

Накануне стало известно, что парня, который уже пытался уехать в Украину, вызвали в подмосковный военкомат.

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