Как выучить украинский язык и запомнить десятки синонимов. Это все знает Андрей Шимановский - блогер, покоривший TikTok своими уроками.
Его аудитория - неравнодушные люди, которые понимают важность литературных языковых норм в ежедневном общении, и хотят прокачать свой украинский в простом ненавязчивом формате. Миссия Андрея Шимановского, как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", — помочь своей стране путем ежедневного улучшения бытового украинского языка.
Его ролики в TikTok помогают запомнить не только правильные ударения, но и побороть русизмы. Чтобы зрители лучше запоминали материал, в своих видеоуроках Шимановский и танцует, и поет. Его видео в TikTok уже собрали более 15 млн лайков. Благодаря своим языковым урокам он собрал более 4 млн грн для ВСУ.
Андрей рассказал, что во время полномасштабной войны его курс уже прошли более 15 тысяч человек. Он признается, что в целом просто соединил свои актерские способности и знания украинского языка.
Как перейти на украинский язык - простые советы
Шимановский убежден, что не нужно исправлять людей во время разговора или переписки, если они об этом не просят. Потому что это - нарушение их границ.
Ранее языковед Александр Авраменко дал психологические советы тем людям, которые постепенно переходят или планируют перейти на украинский язык.
5 лайфхаков, как перейти на украинский
- Начните с этикетных формул. Здоровайтесь, прощайтесь и благодарите на украинском.
- Начинайте общение на "соловьином" в кругу знакомых.
- Не бойтесь ошибаться.
- Будьте упрямыми - и результат не замедлит.
- Щедро ругайтесь на украинском в своем кругу.