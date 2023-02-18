Благодаря своим языковым урокам он собрал более 4 млн грн для ВСУ.

Как выучить украинский язык и запомнить десятки синонимов. Это все знает Андрей Шимановский - блогер, покоривший TikTok своими уроками.

Его аудитория - неравнодушные люди, которые понимают важность литературных языковых норм в ежедневном общении, и хотят прокачать свой украинский в простом ненавязчивом формате. Миссия Андрея Шимановского, как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", — помочь своей стране путем ежедневного улучшения бытового украинского языка.

Его ролики в TikTok помогают запомнить не только правильные ударения, но и побороть русизмы. Чтобы зрители лучше запоминали материал, в своих видеоуроках Шимановский и танцует, и поет. Его видео в TikTok уже собрали более 15 млн лайков. Благодаря своим языковым урокам он собрал более 4 млн грн для ВСУ.

Андрей рассказал, что во время полномасштабной войны его курс уже прошли более 15 тысяч человек. Он признается, что в целом просто соединил свои актерские способности и знания украинского языка.

Как перейти на украинский язык - простые советы

Шимановский убежден, что не нужно исправлять людей во время разговора или переписки, если они об этом не просят. Потому что это - нарушение их границ.

Ранее языковед Александр Авраменко дал психологические советы тем людям, которые постепенно переходят или планируют перейти на украинский язык.

5 лайфхаков, как перейти на украинский

Начните с этикетных формул. Здоровайтесь, прощайтесь и благодарите на украинском.

Начинайте общение на "соловьином" в кругу знакомых.

Не бойтесь ошибаться.

Будьте упрямыми - и результат не замедлит.

Щедро ругайтесь на украинском в своем кругу.

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