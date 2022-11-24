Также украинцев призывают по возможности отказаться от использования лифтов, поскольку они потребляют много электричества.

Украинцев призывают отказаться от использования ряда привычных бытовых приборов, пока не будет стабилизирована ситуация в энергетической системе страны.

В ближайшие несколько дней не следует пользоваться стиральными машинами, микроволновыми печами, электрическими духовками и, по возможности, лифтами, утверждает эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Белявский, пишет Обозреватель.

"Хотел бы обратить внимание тех граждан, которым включили электроснабжение: стоит воздержаться в ближайшие несколько дней от включения части бытовых приборов, таких как стиральная машина, микроволновые и духовые печи. Важно максимально ограничить использование бытовых приборов именно сейчас, в этот период, поскольку энергосистема сейчас балансируется", - сказал Белявский.

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Он также отметил, что лифты потребляют большое количество электричества, поэтому если есть физическая возможность ими не пользоваться - это следует делать и подниматься на нужный этаж самостоятельно. Тем не менее, в лифте следует поставить аптечку и питьевую воду.

Эксперт также призывает сделать запас продуктов, желательно калорийных и которые могут долго храниться, питьевой и технической воды.

"Если есть возможность приобрести радио, сделайте это, чтобы оставаться в информационном потоке. В отношении собственников многоквартирных домов, стоит организовываться в рабочие группы, инициировать собрание и собрать средства на генераторы, которые сейчас завозят в Украину все чаще", - посоветовал Белявский.

Эксперт также отметил, что несмотря на круглосуточную работу энергетиков, темпы восстановления и ремонтных работ замедляются в том числе и ввиду неблагоприятных погодных условий, из-за которых возникает обледенение линий электропередач.

"Как бы враг нас ни обстреливал, мы однозначно все переживем как на военном, так и на энергетическом фронте. Энергетики делают сейчас больше, чем могут, они работают круглосуточно", - говорит эксперт.

Удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины

Напомним, в октябре Россия начала систематические атаки по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего по состоянию на 19 ноября было разрушено около 50% энергетической инфраструктуры государства.

Очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины Россия осуществила 23 ноября. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут состоялся во всей энергосистеме.

На Ревненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, после чего все энергоблоки этих АЭС отключены.

Также в результате попаданий в объекты энергетики, многие регионы Украины остались без теплоснабжения и водоснабжения.

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