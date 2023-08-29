Гуманитарная миссия благотворительного фонда "Величие Жизни", в рамках которой прифронтовые больницы получают современное медицинское оборудование и помощь, продолжается - отметил Ландар Владислав. Всего за 10 дней команда Фонда собрала 230 000 гривень для приобретения аппаратов для внутреннего костного доступа Nio в прифронтовые больницы Донецкой области.

Об этом говорится на официальной странице Фонда в Instagram.

"Понимая, что аппараты Nio - это сотни спасенных людей, мы поставили себе амбициозную цель приобрести его и, благодаря украинцам, смогли это сделать всего за 10 дней! Это - невероятный результат! Уже на следующей неделе аппараты будут доставлены в больницы Донетчины, и это даст возможность нашим медикам спасать еще больше жизней украинских защитников", - рассказала президент Благотворительного фонда "Величие Жизни" Алла Ландар.

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Одними из первых эту благотворительную инициативу поддержали семья Тимура Ткаченко, семья Дениса Лазурко, ООО "Энерго РЕСУРС "РИ ГРУПП", перечислив средства на приобретение оборудования, которое спасет сотни жизней украинских военных.

"Мы очень благодарим каждого, кто принял участие, кто передает нам помощь, кто присоединяется к нашим проектам и продолжает переводить средства на поддержку украинских врачей, которые держат медицинский фронт. Каждый из вас покупает ту частичку оборудования, которое ежедневно спасает жизни сотен людей, помогает нашим медикам на передовой в борьбе за наше будущее. Мы продолжаем работать, продолжаем доставлять оборудование и медицинские средства в прифронтовые больницы, продолжаем, благодаря поддержке людей, спасать жизни наших военных и приближать победу", - резюмировала президент фонда "Величие Жизни" Алла Ландар.

Фонд внедряет проект "Телемедицина на передовой", регулярно доставляет в прифронтовые регионы УЗИ, рентген-аппараты, подогреватели крови и холодильные камеры, реализует благотворительную инициативу "50 мониторов для 50 больниц", передает медучреждениям авто скорой помощи, генераторы, станции Starlink, автомобили неотложной медицинской помощи и другое крайне необходимое оборудование.

Также, при содействии фонда, уже приобретены два аппарата КТ для прифронтовых больниц и пока единственный на всю Донецкую область МРТ-аппарат, средства на который были собраны во время благотворительного аукциона "Несокрушимые сердца". Проведение этого аукциона поддержали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Кирилл Буданов, которые лично подписали лоты - почтовые марки, флаг и карту Украины. В целом только за последний год помощь получили больницы по всей стране.

"Когда мы узнали о работе благотворительного фонда "Величие Жизни", были поражены тем, какую колоссальную помощь они оказывают украинским больницам. И, конечно, охотно поддержали сбор средств на аппараты внутреннего костного доступа Nio, которые будут приобретены для больниц Донетчины. Мы всем сердцем переживаем и за наших защитников, благодаря которым мы можем жить и работать, и за наших мирных сограждан, которые становятся жертвами войны, проживают в опасных регионах и страдают от вражеских обстрелов. Все они нуждаются в качественной, своевременной и профессиональной медицинской помощи, и мы очень рады, что имеем возможность им в этом помочь, сделав пожертвование и поддержав сбор фонда "Величие Жизни", - рассказали в ООО "Энерго РЕСУРС "РИ ГРУПП".

"Отдельную благодарность также выражаем нашим постоянным партнерам: Киевский городской облсовет, благотворительная организация "Благотворительный фонд "Фром Харт Юэй", благотворительный фонд "Мирный город", ювелирный дом "СОВА", адвокатское объединение "Ri Group", страховая компания ARX, ICON beauty space, ПАО "Украинская пожарно-страховая компания", компания "Будстандарт", семья Олега Манолюка и наши европейские партнеры "Medousa developers" и "AR.Kiourtzides LLC". С такой поддержкой нет никаких сомнений, что мы выстоим в этой войне и одержим победу над врагом. Верим в ВСУ, помогаем медикам и вместе приближаем победу!" - отмечает представитель благотворительного фонда "Величие Жизни" Ландар Владислав.

Присоединиться к сбору может каждый украинец (благотворительная организация "Благотворительный фонд "Величие Жизни" АО КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ЕГРПОУ 37718042, номер счета UA85 3052 9900 0002 6006 04623885 5)

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