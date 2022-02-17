Государственная пограничная служба предоставила информацию о пересечении границ Украины за 14,15 и 16 февраля.

На фоне возможного вторжения РФ в Украину стало известно, сколько украинцев уехали за границу в даты, о которых в контексте начала войны писали иностранные СМИ. Оказалось, огромной паники не было.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Так, за три дня, с 14 по 16 февраля, в Украину приехали 25 тысяч иностранцев. В прошлом году в эти же даты показатели были значительно меньше - 17 тысяч 600 человек.

Из Украины за эти дни выехали 135 тысяч граждан. В прошлом году в эти же дни выезжали 70 тысяч украинцев, однако тогда из-за коронавируса было закрыто много стран.

"Говорят, на границе пробок не было, зато раскуплены патроны в украинских оружейниках. Спасибо, Государственная пограничная служба Украины, за крутое сотрудничество", - добавила Олеськив.

Ранее УНИАН уже сообщал, что львовян предупредили о вероятном приезде наемников и возможных провокациях.

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