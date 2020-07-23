В Харькове бандиты терроризировали предпринимателей под видом СБУшников (фото)

Злоумышленники угрожали бизнесменам насилием и физической расправой.

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги от предпринимателей, в том числе 1,6 миллиона гривень и 40 тысяч евро от представителя местного бизнеса.

Читайте такжеВ Киеве задержали СБУшника-сутенера (фото)Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, деньги с коммерсанта «выбивали» участники межрегиональной банды, которую организовал житель областного центра. Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов. В случае отказа злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. При этом фигуранты действовали под видом якобы сотрудников Службы.

«В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и Киеве 5 обысков по месту работы и проживания злоумышленников», – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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