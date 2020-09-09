Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха жестоко избили 8 сентября ночью в Киеве.

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха после избиения остается стабильно тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила со ссылкой на информацию врачей сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"От врачей БСП (больницы скорой помощи), где находится Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала Геращенко.

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Автор: Константин Гончаров