В Запорожской области полицейские установили дополнительные КПП на дорогах к побережью Азовского моря

Контрольно-пропускные посты установлены на дорогах Акимовка-Кирилловка и в городе Приморск.

В Запорожской области полицейские установили дополнительные контрольно-пропускные посты на автодорогах к побережью Азовского моря.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, КПП установлены с 8.00 30 апреля до 8.00 4 мая.

В частности, КПП установлены на автодороге Т-0820 Акимовка-Кирилловка (въезд в село Лиманское Акимовского района со стороны поселка городского типа Акимовка) и на перекрестке улиц Курортной и Морской в городе Приморск.

Читайте такжеВ Николаевской области из-за вспышки коронавируса изолировали село (фото)

Также сообщается, что в области в выходные к обеспечению общественной безопасности и порядка привлекается около 900 полицейских и более 200 военнослужащих Нацгвардии.

Полиция призвала граждан быть сознательными - не игнорировать установленные ограничения и оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 мая в Украине зарегистрировано 11 тыс. 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1 тыс. 498 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 550 новых случаев.

22 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что следующим вызовом в борьбе с эпидемией COVID-19 в Украине станут выходные на майские праздники, и призвал граждан в эти дни придерживаться карантинных ограничений.