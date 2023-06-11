Украина получила масштабную гумпомощь от Азербайджана после катастрофы на Каховской ГЭС

Украине была оказана гуманитарная помощь и горючее по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В гуманитарный груз входят коллекторный трубопровод для перекачки сточных вод, подводные насосы, мотопомпы, резиновые лодки, защитные костюмы, спасательные жилеты, летняя и зимняя одежда.

В рамках помощи от Азербайджана компания SOCAR предоставила 20 тонн горючего ГСЧС Украины в Одесской области.

Также в первые часы после техногенной катастрофы на Каховской ГЭС в рамках гуманитарной миссии компания SOCAR предоставила Благотворительной организации "Я помогу" и Благотворительному фонду "Япомога" более тысячи литров дизеля и газа для спасения людей и животных. АЗК SOCAR, расположенные на эвакуационном пути, готовы предоставить места отдыха и бесплатно накормить пострадавших.

Фото Азербайджан поддержал Украину после катастрофы на Каховской ГЭС 11 июня 2023
Фото Азербайджан поддержал Украину после катастрофы на Каховской ГЭС 11 июня 2023
Фото Азербайджан поддержал Украину после катастрофы на Каховской ГЭС 11 июня 2023
Фото Азербайджан поддержал Украину после катастрофы на Каховской ГЭС 11 июня 2023