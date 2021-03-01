По словам Авакова, о приговоре Стерненко он узнал в день его оглашения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что блогер и активист Сергей Стерненко, которого осудили на 7 лет, придумал себе образ мятежного героя.

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Об этом он рассказал в интервью каналу «1+1». По словам Авакова, о приговоре Стерненко он узнал в день его оглашения.

Говоря о популярности Стерненко среди молодежи, Аваков выразил мнение, что в Украине подменены понятия настоящих героев и героев «искусственных».

«Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко... в чем же его героизм? Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2013-2014 году был? Нет. Он появился на самом финише Майдана, они об этом сами говорят. Он отличился в различных протестах под разными офисами с острой критикой. Или, может у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам. Я хочу видеть конкретику", - высказался министр.

Приговор Стерненко и реакция общества

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества в деле по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.

В частности, в Киеве на акции возле офиса президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным полиции, были задержаны 24 человека. Пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Также протестующие 27 февраля провели под Офисом президента и Генпрокуратурой акцию протеста в защиту Стерненка.

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Автор: УНИАН