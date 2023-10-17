Компания "Атомсервис" – крупнейший поставщик продовольственных продуктов для украинской армии - передала киевскому клиническому военному госпиталю 100 флаконов антибиотика "Азеонам" и 50 наборов для эпидуральной анестезии.

Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Как рассказал директор компании Александр Савченко, "Атомсервис" сам вышел с инициативой помощи медучреждения.

Видео дня

"Мы написали письмо руководству госпиталя, чтобы выяснить их насущные потребности. Оказалось, что наибольшая потребность как раз в антибиотиках и наборах для эпидуральной анестезии. Мы быстро отреагировали на запрос и доставили в госпиталь 100 доз антибиотика "Азеонам" и 50 эпидуральных наборов производителя Perifix. Потребность в этих лекарствах была настолько велика, что, когда мы привезли их в госпиталь, медработники чуть не выхватили из рук несколько флаконов – нужно было срочно оказать помощь нашим бойцам. 100 доз, которые мы привезли в госпиталь, позволит спасти жизни 50 воинов", - рассказывает Александр Савченко.

Как утверждают представители госпиталя, очень часто к ним попадают бойцы, которые нуждаются в ампутации конечностей. В таких случаях Азеонам является лучшей послеоперационной терапией. Ведь это антибиотик широкого спектра действия, имеет минимум побочных эффектов, не уничтожает микрофлору и способствует более быстрому заживлению ран.

В "Атомсервисе" говорят, что планируют сделать помощь военным госпиталям регулярной. В ближайшее время необходимые лекарства будут доставлены в Белоцерковский военный госпиталь и отдельную президентскую бригаду.

Как сообщалось, ООО Атомсервис работает на украинском рынке с 2016 года в сфере обеспечения продуктами питания и является крупнейшим поставщиком продовольствия для украинской армии. В июне 2023 года компания выиграла 7 лотов в первых после полномасштабного вторжения открытых торгах Prozzoro и заключила с Минобороны договоры на обеспечение продуктами питания около 250 тысяч военнослужащих ВСУ в 12 областях Украины.