Также в Ассоциации городов Украины считают нужным демонополизировать право подписи руководителя органа градостроительства.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" №5655 обязательно должен быть доработан. Ассоциация городов Украины выступает категорически против его принятия в нынешнем виде, потому что этим документом ограничиваются права местного самоуправления. Об этом говорится в заявлении АГУ, размещенной на сайте Ассоциации.

"Ассоциация городов Украины 8 декабря в очередной раз обратилась к Председателю профильного Комитета Верховной Рады Украины относительно проекта Закона Украины №5655. Среди многочисленных замечаний и предложений АГУ отметила, что законопроект в обязательном порядке необходимо доработать для исключения положений относительно частных уполномоченных лиц по градостроительному контролю, ведь проектом предусмотрена передача функции государства и местного самоуправления предпринимательским структурам. Это ставит одних хозяйствующих субъектов в привилегированное положение по отношению к другим, что противоречит части второй статьи 5 и части четвертой ст. 13 Конституции Украины", - отмечают в АГУ.

Также в Ассоциации городов Украины считают необходимым демонополизировать право подписи руководителя органа градостроительства.

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"Ведь это остановит все процессы в любой громаде, тем более в городе-миллионнике", - говорят в АГУ.

Среди других требований АГУ:

введение ответственности администраторов электронной системы за сроки предоставления услуг, за недостоверность введенных ими данных и за непредоставление услуг вообще;

создание возможностей для остановки самовольного строительства;

приведение норм проекта в соответствие с Гражданским кодексом Украины.

Ассоциация городов Украины также напомнила о необходимости проведения согласительных советов с представителями Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства культуры Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции.

Как сообщалось, 1 декабря законопроект №5655 был снят с рассмотрения парламентом. Накануне, 28 ноября, Ассоциация городов Украины обращалась с предложениями местного самоуправления к законопроекту.