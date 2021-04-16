В Минобороны рассказали о требованиях к поставщикам продуктов питания для военных.

В Минобороны разработали высокие стандарты и требования к компаниям, которые хотят участвовать в тендерах по поставкам военных частей. В частности, они касаются способности к организации процесса питания, оформления документации и финансовой состоятельности кандидатов. Такие меры являются фактором ограждения армии от случайных или недобросовестных участников рынка. Вместе с тем, армия завершает успешный переход на питание по каталогу.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает Армия.Информ.

"Годовой доход компании, которая хочет участвовать в тендерах, должен составлять 500 миллионов гривен годового оборота и опыт освоения этих средств. Относительно «жестких» условий, прописанных в тендерах для компаний — потенциальных участников этого рынка. Такой шаг продиктован опытом", - сообщил замминистра.

Игорь Халимон пояснил, что такие меры принимаются с целью, чтобы на торги выходили состоятельные компании, которые имеют собственный оборотный капитал и могут обрабатывать такие объемы. Если в компании нет платежной способности или поддержки банка, есть большой риск, что она сорвет питание военнослужащих.

«Тендерные условия прописаны так, чтобы обезопасить Минобороны от потенциальной угрозы срыва организации питания в ВСУ. Напомню историю прошлых лет, когда из-за небольшого ФЛП на полгода были заблокированы договоры по питанию Вооруженных Сил. Потому что компания зашла на торги без необходимых мощностей, не рассчитав, что по определенной процедуре Минобороны платит за услуги с отсрочкой в месяц, следовательно, накапливается «долг». Именно поэтому годовой доход компании, которая хочет участвовать в тендерах, должен составлять не менее 100% начальной стоимости предмета закупки. То есть 500 миллионов гривен годового оборота и опыт освоения этих средств», — отметил Игорь Халимон.

Как оказалось на практике, таким требованиям соответствуют лишь 10% общего количества компаний, но и они для участия в тендере должны иметь надлежащим образом оформленную документацию и предлагать приемлемую цену за свои услуги.

В этом году, по словам заместителя министра, в торгах в целом принимали участие 14 предприятий, тендерным условиям отвечали только 8 из них. Сейчас состоялось подписание договоров по семи лотам из девяти с двумя компаниям, которые стали победителями тендеров. Открытым остается вопрос относительно двух лотов. Сейчас причиной является обжалование этих процедур в суде и Антимонопольном комитете. Там претендентами также есть две компании, но, как стало известно, одна из этих компаний предоставила недостоверную документацию, а именно, поддельные документы налоговой отчетности. В отношении этого факта возбуждено уголовное производство. Министерство обороны признано потерпевшей стороной.

"Если вы помните, в прошлом году разгонялась информация о том, что армия в марте 2020 года останется голодная. Что тогда произошло? За несколько дней до вступления в силу договоров компания, которая имела производственные мощности и оборотный капитал, отказалась предоставлять свои услуги. Но срыва питания не произошло. Как вышли из критической ситуации? Тогда удалось перезаключить действующие с 2018 года договоры. Помогли депутаты ВР, которые на внеочередном собрании приняли изменения в законодательство в части возможности продления таких договоров. Осенью также информационное пространство заполнялось «предательством» и срывом питания, но этого не случилось, как бы «профинансированным» врагам Украины этого не хотелось", — отметил заместитель Министра обороны.

Кроме того, он напомнил, что с начала 2021 года удалось наконец осуществить полный переход войска на питание «по каталогу».

"Процесс перехода на каталог длился с 2016 года. И к 2020 году лишь 106 воинских частей питались по такому принципу, 252 — оставались на системе аутсорсинга. Сейчас - с 2021 года все воинские части переведены на питание по каталогу, в котором 409 наименований различных продуктов. Что также предопределяет повышение контроля за качеством, поставками и хранением продуктов", — сообщил Игорь Халимон.

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Автор: Иван Бойко