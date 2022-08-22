Также советник ОПУ рассказал о своем отношении к критике в сети.

Мало кто знает, но советник Офиса президента Алексей Арестович окончил Одесский институт Сухопутных войск и был разведчиком в зоне ООС.

В эфире "Сніданку з 1+1" ведущие показали его фото с полигона, на котором он предстал с оружием. Эта фотография наделала в свое время шума в сети, ведь юзеры начали писать, что Алексей не умеет держать оружие.

"Палец не на крючке. Это за спусковым крючком... Так, как учат в определенных местах", - прокомментировал фотографию Арестович, отвечая на реплику ведущего о том, что он неправильно держит оружие.

Также советник ОПУ рассказал о своем отношении к критике в сети. Он говорит, что спокойно ее воспринимает. Более того, даже коллекционирует мемы с собой.

Ранее сообщалось, что один из лагерей критиков Арестовича возник из-за его фразы о завершении войны через "2-3 недели". Поэтому он объяснил, что имел в виду, говоря о таких терминах.

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