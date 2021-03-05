Девушка отметила, что быть открытой и шутить – для нее важнее любой должности.

Помощница главы Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко уволилась после шквала критики в сети из-за ее недавнего поста о секс-игрушке.

Читайте такжеВ Ривне депутат попала в скандал из-за ребенка: соцсети возмущеныОб этом она написала в своем блоге в Facebook под псевдонимом Bad mama.

«Я опубликовала пост в своем блоге под псевдонимом о вибраторе и через несколько часов мне написали, что я ничтожество. «Засунь его себе в ж*пу» «Почисти поры, уродина» «Докотились, подарите ей быка». А теперь давайте разберемся. Мне 30 лет, у меня есть ребенок, я 6 лет веду этот блог, в моей книге примерно 25 страниц посвящены теме секса и вопросу, почему наше общество женщину, которая открыто говорит о своих желаниях, называет шлюхой. Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК», – отметила девушка.

Не выдержав такой резкой критики, она приняла решение уволиться.

«Я уволилась из ЦИК. Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу – для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление. Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а через меня это делать очень легко», – объяснила Еременко причины своего решения.

Пост о секс-игрушке вызвал шквал критики: подробности истории

28 февраля Анжела Еременко в этом же блоге написала пост о том, что подаренная ей на День святого Валентина секс-игрушка оказалась неисправной:

«Вибратор супер навороченный, читая отзывы о нем, я нашла коммент, мол, жаль он не может придушить… Пришла я к своему парню, довольная его распаковываю, он уже качает приложуху на телефон, чтобы, так сказать, истязать меня на любых расстояниях. Все не заладилось с самого начала. Сатисфаер выдал две вибрации, подмигнул красным маячком и больше не подавал признаков жизни…».

Под публикацией пользователи оставили десятки комментариев с оскорблениями: «Вы серьезно? Советник ЦВК? *** понабирали по объявлению. Может, вам стоит поменять работу, пока не потребовали поменять», «Украина, это нормально, советница председателя Центральной избирательной комиссии даже понятия не имеет, насколько она примитивна, если бы в нормальной стране какая-либо чиновница позволила бы хотя бы долю таких высказываний, на следующий день она бы уже не работала».

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Автор: Катерина Шварц