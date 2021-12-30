Официально заключение судебно-психиатрической экспертизы в прокуратуру пока не поступало.

Одного из лидеров антивакцинаторов, 36-летнего Остапа Стахива выпустили из психбольницы после прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я проходил судебно-медицинскую экспертизу в этой больнице... Но уже сегодня я еду домой, уже собрал вещи, занес в машину... Прошел их комиссию... Посмотрим, что там напишут, думаю, все будет хорошо", - сказал Стахив.

Эту информацию подтвердил спикер прокуратуры Львовской области Данило Антощак, пишет Общественное.

"Пока к нам официально заключение экспертизы не поступало. Фактически, эта экспертиза сегодня (29 декабря, - УНИАН) только закончилась", - сказал Антощак.

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В чем подозревают Стахива

16 ноября в квартире Остапа Стахива во Львове работники СБУ провели обыск. Впоследствии в спецслужбе сообщили об объявлении подозрения лидеру "антивакцинаторов" по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

По данным СБУ, антиукраинская сеть под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. По предварительной информации, действия ее участников координировали российские кураторы.

18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 998800 гривень. Сторонники Стахива внесли за него этот залог и уже 1 декабря его выпустили из СИЗО.

30 ноября суд принял решение о проведении Стахиву судебно-психиатрической экспертизы, которая длилась почти 30 дней в специализированной больнице во Львове.

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