Антоненко - единственный из трех обвиняемых, который находится под стражей уже более года, - с 14 декабря 2019 года.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, который фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу защитников Антоненко на постановление Шевченковского райсуда Киева от 2 февраля, который продлил его арест до 2 апреля.

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"Апелляционную жалобу... оставить без удовлетворения. Заявления... о взятии на поруки оставить без удовлетворения. Постановление Шевченковского райсуда Киева..., которым обвиняемому Антоненко продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля включительно, оставить без изменений", - зачитал фрагмент из решения судья.

Соответствующее решение судей присутствующие в зале встретили криками "Позор!".

Напомним, сегодня Антоненко - единственный из трех обвиняемых в убийстве, который находится под стражей уже более года, - с 14 декабря 2019 года.

Убийство Шеремета: что известно

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугар добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в выполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи