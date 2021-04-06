Известного участника талант-шоу "X-фактор" Андрея Мацевко задержали в Киеве с поддельным пенсионным удостоверением.
Читайте такжеК "красной" зоне готов: в киевском метро заметили мужчину в противогазе (фото)Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный". Отмечается, что по этому документу мужчина хотел попасть в метро.
"Многие из вас должны знать личность по имени Андрей Мацевко. Это именно тот человек, который несколько раз приходил на шоу талантов "X-фактор". Песнями этого мужчины восхищаются миллионы. Другие - просто завидуют", - пишут в паблике.
Также к посту прикреплено видео, на котором мужчина заявил, что поддельное удостоверение ему "подбросил друг".
Видео выступления Мацевко на "Х-факторе"
Транспортный локдаун в Киеве
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам.
- Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
- Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявления о продаже в Интернете спецпропусков для проезда в общественном транспорте.
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