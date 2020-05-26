Юристы инициировали открытие дела против Богдана из-за козла в зоопарке Киева

Животное выхватило стакан с овощами у стоявшего вплотную к забору ребенка, а экс-глава ОП схватил козла за ухо и начал трясти, пока тот не выплюнул стакан.

В отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана инициировали открытие уголовного производства из-за его странного обращения с козлом в столичном зоопарке.

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Об этом в Facebook сообщил юрист Алексей Шевчук.

«Сегодня инициировали уголовное производство в отношении Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакцию полиции», – написал он.

Как сообщал УНИАН, экс-руководитель ОПУ Андрей Богдан на днях оказался в новом скандале. В сеть выложили видео визита Богдана в столичный зоопарк, где он конфликтовал с козлом.

Животное выхватило стакан с овощами у стоявшего вплотную к забору ребенка, а экс-глава ОП схватил козла за ухо и начал трясти, пока тот не выплюнул стакан. После этого Богдан ладонью ударил животное по уху со словами "Козлина ты глупая".

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